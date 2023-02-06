مذكرة تفاهم بين "العثيم للاستثمار" و"أريب كابيتال" لتعزيز التعاون المشترك

وقّعت شركة عبدالله العثيم للاستثمار وشركة أريب كابيتال مذكرة تفاهم لإرساء وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المتصلة بإدارة الأصول والاستثمارات العقارية والحلول الاستثمارية المبتكرة وتطوير الأعمال وغيرها من المجالات ذات الاستثمار والنفع المجدي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص واهتمام شركة عبدالله العثيم للاستثمار ببناء شراكات استراتيجية تدعم رؤية الشركة واستراتيجيتها التوسعية.
وقّع مذكرة التفاهم مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار وخالد بن بشر الجابري الرئيس التنفيذي لشركة أريب كابيتال، وأوضح مشعل بن عميره أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة تأتي متزامنة مع الخطة الاستراتيجية لشركة العثيم للاستثمار، والتي من شأنها تدعم أسس التعاون الفعال مع "أريب كابيتال"، بالتوسع في نشاط المجمعات التجارية والأنشطة الاستثمارية المكملة له بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وثمّن "ابن عميره" التعاون مع شركة "أريب كابيتال" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول، وإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وتقديم خدمات المساندة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وإدارة الثروات الخاصة.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تشهد بناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية؛ تعزيزًا لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، إضافة إلى دفع وتعزيز الرؤية والخطة التوسعية للشركة، والتي تهدف إلى إضافة عدد من المجمعات التجارية الجديدة في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن عن استراتيجية المجموعة للتطوير المنهجي لشركاتها في قطاعات الترفيه والأزياء والأغذية وغيرها.