مذكرة تفاهم بين "العثيم للاستثمار" و"أريب كابيتال" لتعزيز التعاون المشترك

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تشهد بناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية؛ تعزيزًا لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، إضافة إلى دفع وتعزيز الرؤية والخطة التوسعية للشركة، والتي تهدف إلى إضافة عدد من المجمعات التجارية الجديدة في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن عن استراتيجية المجموعة للتطوير المنهجي لشركاتها في قطاعات الترفيه والأزياء والأغذية وغيرها.