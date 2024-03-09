أخصائية اجتماعية: المرأة أكثر تبذيرًا من الرجل.. وراتبها لـ"الاستهلاك الفاضي"

ولفتت الأخصائية الاجتماعية نورة العنزي في حديثها عن ارتباط المنطقة الجغرافية بثقافة الادخار إلى أن أهل نجد أكثر تبذيرًا من باقي المناطق، وقالت: "أهل الغربية مختلطون مع ثقافات مختلفة من الحجاج والمعتمرين، وقد ولّد ذلك لديهم انطباعًا بقيمة وأهمية وكيفية الادخار، لكن تجد عند أهل نجد الحفلات. وقد أدخل عند أناس ثلاجتهم (عطلانة)، وينظمون حفلة في شاليه، تصل تكلفتها إلى 10 آلاف ريال، وكان الأولى بهم إصلاح ثلاجتهم بهذا المبلغ بدلاً من تلك الحفلة لإرضاء الناس!".