أخصائية اجتماعية: المرأة أكثر تبذيرًا من الرجل.. وراتبها لـ"الاستهلاك الفاضي"

رأت الأخصائية الاجتماعية نورة العنزي أن المرأة أكثر تبذيرًا من الرجل، مشيرة إلى أن راتبها لـ"الاستهلاك الفاضي"، بينما راتب الرجل للضروريات.
وقالت في برنامج يا هلا: "من خلال اطلاعي، المرأة أكثر صرفًا على الجوانب الاستهلاكية". مؤكدة أن المرأة أكثر تبذيرًا، وأضافت: "تقريبًا، ثلثا دخل المرأة تبذير؛ توجّب أهلها وصديقاتها وجماعتها، بينما يتعرض الرجل إلى ضغط مادي كبير"!
ولفتت الأخصائية الاجتماعية نورة العنزي في حديثها عن ارتباط المنطقة الجغرافية بثقافة الادخار إلى أن أهل نجد أكثر تبذيرًا من باقي المناطق، وقالت: "أهل الغربية مختلطون مع ثقافات مختلفة من الحجاج والمعتمرين، وقد ولّد ذلك لديهم انطباعًا بقيمة وأهمية وكيفية الادخار، لكن تجد عند أهل نجد الحفلات. وقد أدخل عند أناس ثلاجتهم (عطلانة)، وينظمون حفلة في شاليه، تصل تكلفتها إلى 10 آلاف ريال، وكان الأولى بهم إصلاح ثلاجتهم بهذا المبلغ بدلاً من تلك الحفلة لإرضاء الناس!".
وأشارت الأخصائية الاجتماعية نورة العنزي إلى أننا "نحن شعب مبذر، ولا توجد لدينا ثقافة الادخار. السوشيال ميديا ساعدت في تعزيز ثقافة الاستهلاك على حساب الادخار، وأغلب الاستهلاك يكون على كماليات".
وعن كيف نغرس ثقافة الادخار في أطفالنا؟ أوضحت الأخصائية الاجتماعية نورة العنزي: "مثلاً، ابنتي إذا أرادت شراء جهاز آيباد أعطيها حصالة، وأطلب منها جمع المال، وأعدها بإكمال الجزء المتبقي لشراء الجهاز؛ وذلك كي تشعر بقيمة ولذة جمع المال؛ لتنمية قيمة السلوك الادخاري لدي أبنائنا".