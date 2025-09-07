"تلاد العقارية" تطلق مشروع "سدو تبوك" السكني شمال مدينة تبوك بالتعاون مع "NHC"

أطلقت شركة تلاد العقارية، الشركة الرائدة في القطاع العقاري بالمملكة، مشروع “سدو تبوك” السكني، ضمن وجهة "تبوك هيلز" في حي القادسية شمال مدينة تبوك بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC).
ويمتد مشروع “سدو تبوك” على مساحة تقدر 716 ألف متر مربع، ويحتوي على إجمالي مسطحات بنائية تبلغ 354 ألف متراً مربعاً، تشمل 1,336 فيلا سكنية موزعة على سـتة نماذج معمارية متنوعة، صممت لتلبية احتياجات الأسر السعودية بمختلف أنماطها، ضمن بيئة عمرانية عصرية ومتكاملة.
ويتميز المشروع بتكامل مرافقه الخدمية والمجتمعية، حيث يضم ثلاث حدائق عامة بمساحات خضراء تتجاوز 233 ألف متر مربع، إلى جانب ثمانية مراكز تجارية، وأربعة مساجد وجوامع، وأربع مدارس، بالإضافة إلى مركزين صحيين متكاملين، مما يجعل منه وجهة سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتلبي احتياجات السكان اليومية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التزام “تلاد العقارية” بتطوير وجهات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن حديثة وتنمية مجتمعات حيوية ومستدامة.
من جهتها، تؤكد “NHC” من خلال هذه الشراكة دورها المحوري كمطور وطني رائد في دعم تطوير الوجهات العمرانية المتكاملة، وتقديم حلول سكنية نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المجتمعات المحلية، لا سيما في منطقة تبوك التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً.
وتعليقا على المشروع، صرح رئيس مجلس إدارة شركة تلاد، المهندس عبد العزيز الرواف، قائلا: "نفخر بإطلاق مشروع “سدو تبوك” السكني، الذي يُعتبر إضافة نوعية لسوق العقارات في المملكة، ونسعى من خلاله إلى توفير تجربة سكنية استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة والتصميم العصري، حيث يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي في حي القادسية، شمال تبوك، والذي يعد من أبرز الوجهات السكنية الواعدة في المدينة. وتؤكد شراكتنا المتواصلة والمستمرة مع “NHC” جودة منتجاتنا وتطابقها مع كافة المعايير العالمية، حيث نحرص دائما على تحقيق التوازن بين الجمال الوظيفي والاستدامة البيئية".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تلاد، المهندس صالح الماضي، إن تطوير مشروع “سدو تبوك” السكني يعكس التزام الشركة بتوفير خيارات سكنية متنوعة عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية، بالشراكة مع “NHC” لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%. ومن خلال هذا المشروع تثبت تلاد قدرتها على تقديم مشاريع فريدة تواكب التطورات العمرانية وتلبي احتياجات السوق المتنوعة، كما تثبت التزامها بالتميز والاستدامة بما يجعلها ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية العقارية والمساهمة في بناء مجتمعات متكاملة توفر بيئة مثالية للعيش والعمل".
ويعد المشروع وجهة سكنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتلبي احتياجات السكان اليومية، ويمكن للمهتمين بالمشروع تسجيل رغباتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط
وتتبع شركة تلاد العقارية لمجموعة ساكف القابضة، وتعد من أبرز الشركات الرائدة في القطاع العقاري في المملكة، وتتميز برؤية طموحة ترتكز على تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في مشاريعها من خلال تقديم حلول عقارية تجمع بين التصميم العصري وكفاءة التصميم وفق أعلى المعايير التخطيطية، مع مراعاة توفير مرافق متكاملة ومساحات مفتوحة لتعزيز جودة الحياة، بما يعكس رؤيتها للتنمية المستدامة.