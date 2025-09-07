"تلاد العقارية" تطلق مشروع "سدو تبوك" السكني شمال مدينة تبوك بالتعاون مع "NHC"

وتعليقا على المشروع، صرح رئيس مجلس إدارة شركة تلاد، المهندس عبد العزيز الرواف، قائلا: "نفخر بإطلاق مشروع “سدو تبوك” السكني، الذي يُعتبر إضافة نوعية لسوق العقارات في المملكة، ونسعى من خلاله إلى توفير تجربة سكنية استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة والتصميم العصري، حيث يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي في حي القادسية، شمال تبوك، والذي يعد من أبرز الوجهات السكنية الواعدة في المدينة. وتؤكد شراكتنا المتواصلة والمستمرة مع “NHC” جودة منتجاتنا وتطابقها مع كافة المعايير العالمية، حيث نحرص دائما على تحقيق التوازن بين الجمال الوظيفي والاستدامة البيئية".