3 عمليات لحرس الحدود ودوريات المجاهدين.. إحباط تهريب 434 كجم قات في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
من جهة ثانية، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب 134 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.