"وزير الإسكان": سنضخ 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين و90 ألف أسرة تملكت مسكنها

وأوضح أن الوزارة حرصت على التركيز على الفئات الأشد احتياجًا، وهذا العام مَكَّنّا أكثر من 30 ألفًا من الأسر الضمانية للاستفادة من الوحدات السكنية. منها 17 ألف أسرة تملكت في هذا المجال ليصل عدد من تملكوا من الأسر إلى أكثر من 90 ألف أسرة، وسنستمر حتى نصل إلى هدف 65% في العام 2025 ثم 70% في العام 2030م.