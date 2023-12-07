"وزير الإسكان": سنضخ 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين و90 ألف أسرة تملكت مسكنها

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة حرصت على الاستفادة من الشركاء في القطاع الخاص للتطوير والتمويل، وأصبح لدينا الآن عدد كبير من المطورين المحليين، ونستهدف الاستفادة من مطورين عقاريين من خارج المملكة، للتنويع والتركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن ذاته.
وأضاف "الحقيل" في كلمته في الجلسة الحوارية "تنمية مستدامة" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على التركيز على الفئات الأشد احتياجًا، وهذا العام مَكَّنّا أكثر من 30 ألفًا من الأسر الضمانية للاستفادة من الوحدات السكنية. منها 17 ألف أسرة تملكت في هذا المجال ليصل عدد من تملكوا من الأسر إلى أكثر من 90 ألف أسرة، وسنستمر حتى نصل إلى هدف 65% في العام 2025 ثم 70% في العام 2030م.
ولفت "الحقيل" إلى أنه تم رصد 43 عنصر تشوه بصري.. وهدفنا هو رفعُ نسبة جودة الخدمات في المدن لخلق السعادة بين السكان.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة بعنوان "تنمية مستدامة" فيتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".