مختصّ بالصحة العامة ينبّه من إنفلونزا هذا الشتاء: أكثر شدة

نصح الطبيبُ المختصّ بالصحة العامة الدكتور أحمد العمار، اليوم الأحد، الجميعَ بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.
وقال "العمار"، عبر منشور له عبر حسابه في منصة "إكس": إن إنفلونزا هذا العام أكثر شدة، وأعراضها تستمرّ لوقت أطول من المعتاد.
وأضاف: "أنصح الجميعَ بأخذ اللّقاح في أقرب فرصة، الفترة الذهبية خلال ستة أسابيع، قبل وبداية الشتاء".
وتابع "العمار": أرجو من زملائي الأطباء والمختصين تكثيف التوعية، والحثّ على وقاية المجتمع.
وأوضح أن ميزة لقاح الإنفلونزا أنه يغطي الفيروسات المنتشرة في كل سنة، قائلًا: "لقاح هالسنة موجود ومتوفر بالمركز الصحي اللي جنب بيتكم".
وواصل، تحت وسم "#انفلونزا_2023": "يؤخذ اللقاح سنويًّا، ويفضل بداية الموسم، حتى لو أخذ هذا العام متأخرًا، فالأفضل أخذه هذه السنة بداية الموسم، الآن".
ونبّه إلى أن إنفلونزا 2023 أكثر شدّة؛ فكافحْها باللقاح، وبادر بأخذه لحماية نفسك وعائلتك من المضاعفات.
وتفاعل عدد من المختصّين والممارسين الصحيين مع المنشور. وكتب الصيدلي محمد الغامدي، في منصة "X": "منذ أكثر من خمس سنوات وأنا سنويًّا آخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وأنصح الجميع فيه دائمًا".
وقال "الغامدي": "من يجرّبه سيعرف قيمته والفرق الجوهري، وستكون إصابتك، وإن حصلت، طفيفة لا تتجاوز اليوم أو اليومين. وغيرك ممن لم يأخذ اللقاح يتعطّل عن العمل أسبوعًا كاملًا"، مؤكدًا أن اللقاح يجعل مناعتك متعرفة على الفيروس وأقوى في مهاجمته.
وقال استشاري وبروفيسور الطب النفسي د. عبدالله السبيعي: "أتفق مع د. أحمد في كل ما ذكر؛ فهذه السنة الإنفلونزا قوية، ومن أصابته ممن أعرفهم يقول إنه جرب كورونا وكانت أخفّ من الإنفلونزا هذه السنة".
ونصح "السبيعي" الجميعَ بالمبادرة بأخذ اللقاح للصغار والكبار، موضحًا أنه أخذ اللقاح قبل تسعة أيام، والله الكافي.
يذكر أن وزارة الصحة أكّدت في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن لقاح #الانفلونزا_الموسمية يحمي الفئات الأكثر عرضة للضرر، ويساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة، بإذن الله.