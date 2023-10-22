مختصّ بالصحة العامة ينبّه من إنفلونزا هذا الشتاء: أكثر شدة

وقال "الغامدي": "من يجرّبه سيعرف قيمته والفرق الجوهري، وستكون إصابتك، وإن حصلت، طفيفة لا تتجاوز اليوم أو اليومين. وغيرك ممن لم يأخذ اللقاح يتعطّل عن العمل أسبوعًا كاملًا"، مؤكدًا أن اللقاح ‏يجعل مناعتك متعرفة على الفيروس وأقوى في مهاجمته.