"تراسل" جامعة حائل تنجح في القضاء على طوابير مراجعي القبول

وشكَّلت العمادة فريقاً يرأسه عميدها الدكتور عبدالله الزهراني، وينيبه وكيله الدكتور طارق المريزيق، ويديره مدير القبول خميس الجنفاوي، وبعضوية بعض موظفي العمادة؛ لتفريغ مرفقات ومستندات الطلبات عبر المنصة، قبل فهرستها لتقديمها للجنة المُشكَّلة من وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية برئاسة الدكتور زيد مهلهل الشمري، لدراستها والبت فيها قبل بداية الدراسة في صفر القادم، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف.