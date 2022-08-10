"تراسل" جامعة حائل تنجح في القضاء على طوابير مراجعي القبول

نجحت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل، في تطبيق التعاملات الإلكترونية لاستقبال جميع الطلاب والطالبات الذين لديهم استفسارات بعد إعلان نتائج الجامعة القبول فيها للعام المقبل.
وأسهمت منصة "تراسل" في استقبال جميع الطلبات، فيما أسهم فريق العمل المُكلف في العمادة بالرد على جميع الاستفسارات في مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات، والعمل على ذلك خلال 24 ساعة.
وشكَّلت العمادة فريقاً يرأسه عميدها الدكتور عبدالله الزهراني، وينيبه وكيله الدكتور طارق المريزيق، ويديره مدير القبول خميس الجنفاوي، وبعضوية بعض موظفي العمادة؛ لتفريغ مرفقات ومستندات الطلبات عبر المنصة، قبل فهرستها لتقديمها للجنة المُشكَّلة من وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية برئاسة الدكتور زيد مهلهل الشمري، لدراستها والبت فيها قبل بداية الدراسة في صفر القادم، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف.
من جهة أخرى، شكَّلت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة فريقًا تقنيًا على مدار الساعة؛ لمراقبة عمل المنصة وإصلاح الخلل في حالة حدوثه نتيجة للعدد المتزايد عليها.
وعبّر عدد من الطلاب والطالبات، الذين تواصلت "سبق" معهم، عن شكرهم للجامعة على تيسير مراجعتها عبر "تراسل"، مؤكدين أهمية المنصات الإلكترونية بالجامعة.