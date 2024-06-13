"المنافسة" تمنح الحصانة القضائية لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات

رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، ومشاركة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات، تضمّنت اطلاع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي "الاندماج والاستحواذ" ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 14/ 02/ 2024م وحتى 30/ 04/ 2024م، واستعراض تقريرًا بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2024م "1445/ 1446هـ"، كذلك نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، كما أقرّ المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025م، واستعرض ملخصًا تنفيذيًّا لمؤشرات المنافسة لعام 2024م.
وقد اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، وقرّر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد "4" منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار، كما قرّر اتخاذ التدابير اللازمة بحق "6" منشآت، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقرّ الموافقة على دراسة طلبي تسوية.
واطلع كذلك على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال أسطوانات الغاز، وأقرّ المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق "4" منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر حفظ القضية ضد منشأة واحدة؛ لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطّلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرّر المجلس حفظ القضية لعدم تبيّن مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتّخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام "4" منشآت عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق كذلك على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام "3" منشآت عاملة في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما وافق على اتخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع خدمة المعتمرين والحجاج، والأطراف ذوي العلاقة، بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على المذكرات المتضمنة الإجراءات المتخذة لإنفاذ قرار التدابير بحق "9" منشآت عاملة في قطاع تحلية وتوزيع المياه، وقرر الموافقة على إنهاء التدابير بحقها.
كما اطلع على أعمال لجنة المصالحة، وقرر قبول طلب المصالحة "الحصانة القضائية" لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات ورفض طلب مصالحة لمنشأة واحدة.
واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على أعمال لجنة التسوية، بناءً على ورود "27" طلب تسوية من منشآت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من بينها "10" طلبات تسوية مقدمة من منشآت تعمل في قطاع السيارات؛ حيث قرر المجلس تفويض معالي الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية، وتحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المنشآت المتقدمة بطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.