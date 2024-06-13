"المنافسة" تمنح الحصانة القضائية لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات، تضمّنت اطلاع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي "الاندماج والاستحواذ" ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 14/ 02/ 2024م وحتى 30/ 04/ 2024م، واستعراض تقريرًا بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2024م "1445/ 1446هـ"، كذلك نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، كما أقرّ المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025م، واستعرض ملخصًا تنفيذيًّا لمؤشرات المنافسة لعام 2024م.