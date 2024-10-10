بالصور.. روائع متحف نابولي الوطني للآثار تصل إلى العلا ضمن فعاليات مهرجان الممالك القديمة

كما يعكس المعرض الارتباط الثقافي العميق بين روما القديمة وجزيرة العرب، والذي تأسس من خلال طرق التبادل التجاري والثقافي الواسعة المعروفة باسم طريق البخور، وقد لعب الأباطرة الرومان، مثل أوغسطس وتراجان وماركوس أوريليوس، أدوارًا مهمة في إنشاء شبكات التجارة والتبادل الثقافي والحفاظ عليها، وإرساء مبادئ السياسة الرومانية والمجتمع العربي خلال فترة حكمهم. وباعتبارها محطة رئيسية على طريق البخور؛ كانت العلا مركزًا حيويًّا لتبادل السلع القيمة، مثل التوابل والبخور، التي كانت تتدفق من جنوب جزيرة العرب إلى أسواق روما القديمة ومصر وبلاد ما بين النهرين وغيرها.