القبض على مواطنيْن بالخرج أحدهما أطلق النار من سلاح والآخر وثّق ونشر

وفي التفاصيل، تَمكنت قوات الأمن من القبض على مواطنيْن في محافظة الخرج، ظهر أحدهما في محتوى مرئي يطلق النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء معرّضًا حياة الآخرين للخطر.