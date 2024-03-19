طقس الثلاثاء.. هطولات متوسطة إلى غزيرة تتواصل بمعظم المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.