أمير المدينة يطّلع على مؤشرات البنية التحتية ومؤشرات المواهب الرقمية في المنطقة

جاء ذلك خلال لقاء أمير المدينة المنورة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والوفد المرافق؛ حيث قفزت السرعات لتصل إلى 232 ميجابت/ ثانية في العام 2024 من خط أساس 9 ميجابت/ ثانية في العام 2017، في حين ارتفع عدد المنازل المخدومة بالألياف الضوئية في المنطقة من 23 ألف مبنى إلى 281 ألف مبنى.