أمير المدينة يطّلع على مؤشرات البنية التحتية ومؤشرات المواهب الرقمية في المنطقة

اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، على مستوى التقدُّم في مؤشرات البنية التحتية الرقمية ومؤشرات المواهب الرقمية في المنطقة، بما في ذلك وصول المدينة المنورة لتكون من ضمن أفضل 10 مدن عالمية في جودة الإنترنت.
جاء ذلك خلال لقاء أمير المدينة المنورة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والوفد المرافق؛ حيث قفزت السرعات لتصل إلى 232 ميجابت/ ثانية في العام 2024 من خط أساس 9 ميجابت/ ثانية في العام 2017، في حين ارتفع عدد المنازل المخدومة بالألياف الضوئية في المنطقة من 23 ألف مبنى إلى 281 ألف مبنى.
وأكّد أميرُ المنطقة أهميةَ الدور المحوري الذي تشكله وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم ونجاح كافة المشاريع التنموية؛ الأمر الذي يعزّز منظومة الاقتصاد الوطني والرقمي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونوّه الأمير سلمان بن سلطان إلى جهود الوزارة في دعم منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين كفاءة البنية الرقمية بما يعزّز ريادة المملكة في بناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الممكنات الرقمية لخدمة سكان المنطقة وزوار المسجد النبوي الشريف.
ووجّه بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع بين الوزارة والإمارة وهيئة تطوير المنطقة؛ لوضع الأولويات اللازمة لتحسين البنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار دعم وتحسين منظومة الاتصالات والبيانات الرقمية في محافظات المنطقة، ومواكبة مستوى التقدم التقني والرقمي مع حزم المشاريع التطويرية والاستثمارية.
إلى ذلك استمع أمير المدينة المنورة إلى شرحٍ عن مستوى التقدم في مجال المهارات التقنية، والتي تضاعف فيها عدد الوظائف التقنية في المنطقة مع الوصول إلى نسبة توطين "69%"، فيما حقّقت مشاركةُ المرأة في القطاع التقني نجاحًا بالوصول إلى "40%"، كما استعرض الاجتماعُ برامجَ ومبادرات دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية لقطاع الاتصالات والتقنية في المنطقة.