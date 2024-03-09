"تزامنًا مع الفورمولا 1".. افتتاح أول محطة بحرية لأرامكو السعودية في المملكة لتزويد اليخوت بالوقود

وأكّد النائبُ التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ياسر مفتي، استمرارَ أرامكو السعودية في بناء مختلف المرافق العصرية التي تواكب جهود المملكة في بناء منظومات خدمية متطوّرة ومتكاملة، من خلال الاستثمار في النمو والإسهام الفعّال في تنويع الأعمال والاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ افتتاح هذه المحطة يمثّل فصلًا جديدًا في جهود توسيع وجود الشركة عبر سلسلة القيمة في المملكة، ومواكبة لأعمالها في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية من خلال إنشاء محطات ريادية لبيع الوقود بالتجزئة تقدم تجارب مميزة في خدمة العملاء، وتعزز التطورات التي تشهدها قطاعات الأعمال والسفر والسياحة في المملكة، وتتحقّق معها قيمة إضافية لاقتصادنا.