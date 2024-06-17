"الجلاجل" يوجه بتسمية عيادة باسم والد طبيبة آثرت خدمة الحجاج على العزاء

وكان "الجلاجل" قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يؤدي واجب العزاء ومرافقيه للطبيبة في مقر عملها، مشاطراً إياها ألم الحزن على فقدها لوالدها، وكيف أثر موقفها النبيل في جميع زملائها حين رفضت أخذ إجازة للعزاء، ويوجه خلالها بتسمية العيادة التي تعمل فيها الطبيبة باسم والدها لتصبح "عيادة مشعوف هذال العنزي" تقديراً لموقف زميلتهم في خدمة ضيوف الرحمن تحت كل الظروف.