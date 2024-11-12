بالفيديو .. مياه الأمطار تُحاكي عراقة جبال المسمى في مشهد طبيعي ساحر غرب حائل

وثّق المصور الجوي أحمد الفهد مشهدًا لجبال المسمى وهي محاطة بمياه الأمطار، ليبرز جمال تضاريسها الصخرية وتفاصيلها الطبيعية الفريدة.
وتقع جبال المسمى غرب حائل على بُعد 180 كيلومترًا، وتتميز بتكويناتها الغريبة والنقوش الأثرية التي تعود لحقب زمنية متفاوتة.
وعُرفت تلك الجبال تاريخيًا باسم “جبال محجر”، وهي وجهة مفضلة لهواة التصوير ورصد النجوم، بفضل بيئتها الفريدة التي جعلتها محل اهتمام الرحالة الغربيين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كالألماني لويس أوتينج والفرنسي تشارلز هوبر.
ويعكس مشهد الأمطار الذي التقطه الفهد عراقة هذه الجبال وموقعها كوجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرة