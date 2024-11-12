بالفيديو .. مياه الأمطار تُحاكي عراقة جبال المسمى في مشهد طبيعي ساحر غرب حائل

وعُرفت تلك الجبال تاريخيًا باسم “جبال محجر”، وهي وجهة مفضلة لهواة التصوير ورصد النجوم، بفضل بيئتها الفريدة التي جعلتها محل اهتمام الرحالة الغربيين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كالألماني لويس أوتينج والفرنسي تشارلز هوبر.