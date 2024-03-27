"المنيع": رمضان هذا العام 30 يومًا فلكيًّا.. والعيد سيكون الأربعاء 10 إبريل

وفي التفاصيل، قال عضو هيئة كبار العلماء: "يدخل شهر شوال يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ٤/ ٢٠٢٤م، وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر، وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا. وتفصيل دخول شهر شوال وفق ما يأتي: يولد هلال شهر شوال الساعة الـ٩:٢٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٩ رمضان، وتغرب شمس هذا اليوم (يوم الاثنين) الساعة الـ٦:٣٨ في سماء مكة المكرمة، ويغرب القمر قبلها الساعة الـ٦:٢٦".