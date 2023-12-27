مجلس إدارة شركة "آركس" للفضاء والدفاع يُعيِّن رياض الزهراني رئيسًا تنفيذيًا

ويتمتع رياض بن مفرح الزهراني بسيرة مهنية متميزة، وخبرات غنية في مجال الطيران والتدريب، حيث عمل بالخطوط الجوية العربية السعودية من عام 1995 حتى 2017، في عدة قطاعات ومواقع؛ منها، خدمات العملاء، المبيعات، التسويق، التدريب، والعمليات الأرضية.