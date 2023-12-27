مجلس إدارة شركة "آركس" للفضاء والدفاع يُعيِّن رياض الزهراني رئيسًا تنفيذيًا

أعلن مجلس إدارة شركة "آركس" للفضاء والدفاع تعيين رياض بن مفرح الزهراني رئيسًا تنفيذيًا للشركة ابتداءً من الأول من شهر يناير لعام 2024.
وبيّن مجلس إدارة الشركة أن تعيين "الزهراني" يأتي انطلاقًا من حرص المجلس على مواكبة خطط الشركة وأهدافها وانسجامًا مع رؤيتها واستراتيجيتها، ومواصلة للنجاحات التي حققتها الشركة خلال المرحلة السابقة.
وأكّد رياض الزهراني حرصه على تقديم كل ما يُمكِن من دعم ومساندة ودفع لعجلة التنمية، وتوسع الأعمال في قطاع الطيران والتدريب وتعزيز الشراكات، مشيرًا إلى تطلّع الشركة أن تسهم في تحقيق التنمية الوطنية المتوازنة والمستدامة، وتنمية القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتابع "الزهراني": عازمون على أن تكون الشركة مُحركًا ومُبادرًا في الابتكار بمجال الطيران والتدريب، بما يُواكب الحراك العالمي المُتقدّم.
ويتمتع رياض بن مفرح الزهراني بسيرة مهنية متميزة، وخبرات غنية في مجال الطيران والتدريب، حيث عمل بالخطوط الجوية العربية السعودية من عام 1995 حتى 2017، في عدة قطاعات ومواقع؛ منها، خدمات العملاء، المبيعات، التسويق، التدريب، والعمليات الأرضية.
ويحمل "الزهراني" درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأمير سلطان للإدارة بجامعة الملك فيصل، وعلى دبلوم العمليات الأرضية ودبلوم تطوير أعمال الناقل الجوي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).