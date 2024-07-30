وزير الرياضة لـ"السراج": المستقبل أمامك يا بطل بإذن الله

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن الظهور الأول مميز للسباح السعودي الأولمبي زيد السراج، بعمر الـ16 عامًا.
وأعرَبَ عن تشجيعه وتقديره لما حققه "السراج" خلال مشاركته، بالقول: المستقبل أمامك يا بطل بإذن الله.
وكان السباح السعودي الصاعد زيد السراج، قد اختتم مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية؛ حيث جاء ذلك بعد نهاية مجموع تصفيات سباق 100م بتأهل أفضل 16 زمنًا من أصل 79 مشاركًا.
وكان "السراج" قد تَمكّن من الفوز بالمركز الأول في تصفيات منافسات 100 متر، وتأهل إلى الأدوار المقبلة في منافسات السباحة في الألعاب الأولمبية.
ونجح "السراج" صاحب الـ16 عامًا في تصدر التصفيات بزمن 51:21ث مقدمًا أول ظهور أولمبي استثنائي، بتحطيم رقمه الشخصي وتصدر التصفية الثالثة.