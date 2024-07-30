وزير الرياضة لـ"السراج": المستقبل أمامك يا بطل بإذن الله

وكان السباح السعودي الصاعد زيد السراج، قد اختتم مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية؛ حيث جاء ذلك بعد نهاية مجموع تصفيات سباق 100م بتأهل أفضل 16 زمنًا من أصل 79 مشاركًا.