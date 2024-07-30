محليات

وزير الرياضة لـ"السراج": المستقبل أمامك يا بطل بإذن الله

أكد أن الظهور الأول للسباح السعودي الواعد كان مميزًا
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن الظهور الأول مميز للسباح السعودي الأولمبي زيد السراج، بعمر الـ16 عامًا.

وأعرَبَ عن تشجيعه وتقديره لما حققه "السراج" خلال مشاركته، بالقول: المستقبل أمامك يا بطل بإذن الله.

وكان السباح السعودي الصاعد زيد السراج، قد اختتم مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية؛ حيث جاء ذلك بعد نهاية مجموع تصفيات سباق 100م بتأهل أفضل 16 زمنًا من أصل 79 مشاركًا.

وكان "السراج" قد تَمكّن من الفوز بالمركز الأول في تصفيات منافسات 100 متر، وتأهل إلى الأدوار المقبلة في منافسات السباحة في الألعاب الأولمبية.

ونجح "السراج" صاحب الـ16 عامًا في تصدر التصفيات بزمن 51:21ث مقدمًا أول ظهور أولمبي استثنائي، بتحطيم رقمه الشخصي وتصدر التصفية الثالثة.

وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
أولمبياد باريس 2024
زيد السراج

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org