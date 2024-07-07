يُشاهَد بالعين المجردة اليوم.. "فلكيّة جدة": هلال المحرم فرصة للتصوير بسماء العرب

وبيّن "أبو زاهرة"؛ أنه وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر يتوهج بنورٍ خافتٍ عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر؛ إضافة إلى ذلك فأنه اعتباراً من هذه الليلة ستبدأ رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب، حيث سيقترن بكوكب عطارد الذي سيكون "يسار القمر بالنسبة للراصد" وسيفصل بينهما نحو 3 درجات ويمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية المنظار، وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة في سماء الليل وهو يتحرك باتجاه الشرق في أثناء دورانه حول الأرض.