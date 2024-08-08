لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى الكابتن أحمد قصي آل سعيد لاعب المنتخب السعودي، ونادي النور لكرة اليد، عملية جراحية ناجحة لإصلاح الغضروف الهلالي الخارجي للركبة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية واستبدال مفصل الركبة.
وقال الكابتن "أحمد" إنه منذ تعرضه للإصابة في مباراة مع المنتخب السعودي ضمن استحقاقات البطولة الآسيوية، ظل يعاني من حزمة أعراض؛ أبرزها الآلام المستمرة، والشعور بعدم ثبات الركبة، فقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي MRI، وبيّنت النتائج إصابته بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي، فأجرى له الفريق الطبي عملية دقيقة وناجحة باستخدام تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الغضروف المتضرر، تحسّنت حالته الصحية ولله الحمد فور انتهائها، ولاحقًا زالت الآلام، واستعاد الكثير من القدرات الحركية التي كان قد فقدها بعد الإصابة.
وأشاد الكابتن "أحمد" بمستوى خدمات المستشفى، مقدمًا شكره وتقديره على الاهتمام الكبير الذي حظي به، من قبل الفريق الطبي وعلى رأسهم د.محمد القحطاني، كما قدّم شكره للاتحاد السعودي لكرة اليد؛ لحرصهم على علاجه ومتابعتهم لحالته الصحية.
من جانبه، أوضح د. القحطاني أن قطع الغضروف الهلالي يعد من إصابات الركبة الشائعة، تتسبب فيها الحوادث التي تؤدي إلى الالتواء أو الانثناء القوي في المفصل، مضيفًا أن اللاعب سيعود إلى الملاعب قريبًا إن شاء الله بعد استكمال برنامج العلاج التأهيلي.
وتعد وحدة الطب الرياضي بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دوليًا في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة.