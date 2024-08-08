لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن "أحمد" إنه منذ تعرضه للإصابة في مباراة مع المنتخب السعودي ضمن استحقاقات البطولة الآسيوية، ظل يعاني من حزمة أعراض؛ أبرزها الآلام المستمرة، والشعور بعدم ثبات الركبة، فقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي MRI، وبيّنت النتائج إصابته بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي، فأجرى له الفريق الطبي عملية دقيقة وناجحة باستخدام تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الغضروف المتضرر، تحسّنت حالته الصحية ولله الحمد فور انتهائها، ولاحقًا زالت الآلام، واستعاد الكثير من القدرات الحركية التي كان قد فقدها بعد الإصابة.