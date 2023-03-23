بيستون السعودية توسع استثماراتها بإطلاق رائعتها B70S الجديدة كلياً وتدشين أكبر مركز متكامل لسيارات بيستون في الشرق الأوسط

احتفلت مجموعة تأجير، الوكيل الحصري لسيارات بيستون في المملكة، بإطلاق الطراز الجديد كلياً B70S، خلال حفل كبير أقيم في مدينة الرياض، دشنت خلالها أيضاً أكبر وأحدث مركز متكامل لسيارات بيستون في منطقة الشرق الأوسط الذي يقع ضمن موقع إستراتيجي يضم أهم وجهات الأعمال لاسيما مركز الملك عبد الله المالي ونخبة من المؤسسات الرائدة في قلب العاصمة النابض، وذلك في إطار الاستثمار الكبير الذي خصصته المجموعة لمنشآتها لخدمة عملاء سيارات بيستون، وسعياً في تقديم خدمة مميزة دائما.