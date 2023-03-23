بيستون السعودية توسع استثماراتها بإطلاق رائعتها B70S الجديدة كلياً وتدشين أكبر مركز متكامل لسيارات بيستون في الشرق الأوسط

احتفلت مجموعة تأجير، الوكيل الحصري لسيارات بيستون في المملكة، بإطلاق الطراز الجديد كلياً B70S، خلال حفل كبير أقيم في مدينة الرياض، دشنت خلالها أيضاً أكبر وأحدث مركز متكامل لسيارات بيستون في منطقة الشرق الأوسط الذي يقع ضمن موقع إستراتيجي يضم أهم وجهات الأعمال لاسيما مركز الملك عبد الله المالي ونخبة من المؤسسات الرائدة في قلب العاصمة النابض، وذلك في إطار الاستثمار الكبير الذي خصصته المجموعة لمنشآتها لخدمة عملاء سيارات بيستون، وسعياً في تقديم خدمة مميزة دائما.
يشمل المركز صالة المبيعات بتصميمها الحديث، ومركز صيانة متطور ومجهز بأحدث التقنيات، كما يشمل على مستودع لتأمين قطع الغيار من أجل الارتقاء بمستوى الراحة وتوفير تجربة عملاء مميزة.
وبحضور فريد ضم كبار منسوبي إدارة مجموعة تأجير، والمدير العام الإقليمي لمجموعة فاو في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونخبة من رجال الأعمال، ولفيف من ممثلي الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تحدث المهندس حزم جمجوم الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بمجموعة تأجير قائلاً: "يأتي افتتاح مركز بيستون الجديد، استكمالا لسلسلة المعارض التي قمنا بتدشينها سابقاً، لذلك، فإن استثمارات مجموعة تأجير تساعدها على تعزيز مكانتها، وتعكس أيضاً العلاقة المتينة التي تجمع بينها وبين مجموعة فاو".
وأضاف قائلا: "تمثل بيستون B70S الجديدة كلياً، والتي نسعد اليوم بإطلاقها في السوق السعودي، رؤية مجموعة تأجير في تقديم أكثر السيارات الرياضية جرأة وجاذبية التي تجمع بين أقصى معايير الجرأة والقوة والأمان في فئتها.
تتوفر B70S الجديدة كليا بمحركين توربو، الاول 4 سلندر بسعة 2.0 لتر والثاني بسعة 1.5 لتر، كذلك تحتوي على نظام تعليق من الألمنيوم يعطي ثبات قوي في المنعطفات، فيما تتمتع السيارة بناقل حركة 6 سرعات اوتوماتيكي مُصمم لقيادة سلسة. تحتوي B70S على أنظمة قيادة ذكية منها الركن التقائي ونظام تثبيت السرعة التفاعلي، والمحافظة على المسار. يتضمن نظام الترفيه على شاشة مقاس 12.3 بوصة فائقة الوضوح ونظام ذكي لربط الهاتف بالشاشة نظام صوتي عالي الدقة من بيستون.
يأتي تصميم B70S من أصول الثقافة الصينية العريقة التي تتمثل في تصميم السيارة ككل وتصميم المصابيح الأمامية، أما المصابيح الخلفية على شكل نبضات القلب التي تجعل الطراز الجديد مميز بين الطرقات.