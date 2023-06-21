مختص: تنوُّع مصادر مياه الشرب الباردة بالمشاعر ضرورة لضبط آلية توزيعها واستهلاكها

وبيَّن "الشهري" خلال حديثه لـ"سبق" أن السلوكيات اللامسؤولة تتمثل تحديدًا في العشوائية المصاحبة في عملية توزيع حاويات المياه المبردة المتنقلة؛ إذ يلاحظ السرعة من قِبل العاملين عليها في عملية توزيع حمولتها من الماء البارد، والتخلص منها من خلال التوزيع العشوائي في المكان أو الزمان غير المناسبَين، والتخلص من تلك الكميات بالإسراف المبالغ فيه، الذي يفوق حاجة المستهدف؛ ما يولّد بؤرة أزمة نفاذ خطيرة في ذلك المكان أو الزمان، تتفاقم مع مرور الوقت الذي يشتد فيه الطلب على الماء البارد.