"تقييم" تؤكد على الالتزام بعقد تقديم خدمات التقييم ونموذج التقرير

وأضافت الهيئة أن (عقد خدمات التقييم) يمثل الحد الأدنى الواجب الالتزام به من قبل منشآت التقييم، ويمكن لمنشآت التقييم إضافة بنود أخرى في العقد، على أن يراعى فيها عدم مخالفة البنود الإلزامية الواردة في هذا النموذج، كما أشارت أنه لا يعني بأي حال الاكتفاء في (تقرير التقييم) بما ورد من متطلبات في النموذج المعتمد دون المتطلبات الأخرى الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم بحسب كل فرع من فروع التقييم وطبيعة كل عملية تقييم، كما يجب أن يُقدر المقيّم المعتمد حالة كل أصل وحاجته لعناصر إضافية لم ترد في النموذج المعتمد وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.