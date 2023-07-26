رعاية الأيتام بحفر الباطن تحتفل بـ1608 من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات

أقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف"، حفل "فرحة تراؤف 4 - مسيرة عقدين"؛ للاحتفاء بـ1608 من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات والمتفوقين والمتفوقات، واستعراض مسيرة العقدين من العطاء للأيتام وأسرهم وأبرز النتائج وقصص النجاح.
جاء ذلك برعاية وتشريف: محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، وحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الأستاذ أحمد بن علي السويلم.
تضمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والمشاركات الطلابية والمرئية احتفاءً بهذه المناسبة، كما ألقى سموه كلمةً هنّأ فيها أبناءه وبناته مشجعًا إياهم قائلًا: "نجاحُكم وتفوّقكم مصدرُ بهجتنا وأملنا في مستقبلنا لتحقيق رؤى وطننا وطموحات قادتنا"، ليتمَّ الإعلان بعدها عن إيداع مبالغ التكريم للمتفوّقين والمتفوقات والخريجين والخريجات بأكثر من 1,200,000 ريال.
واختُتم الحفل بتكريم الداعمين وشركاء النجاح ورعاة الحفل، وتقديم درعٍ تذكاري لسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودرعٍ تذكاري لسمو راعي الحفل، كجزءٍ من العرفان وعظيم الامتنان على جهود سموه ودعمه المتواصل والدائم لتراؤف وأبنائها وبناتها.