رعاية الأيتام بحفر الباطن تحتفل بـ1608 من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات

تضمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والمشاركات الطلابية والمرئية احتفاءً بهذه المناسبة، كما ألقى سموه كلمةً هنّأ فيها أبناءه وبناته مشجعًا إياهم قائلًا: "نجاحُكم وتفوّقكم مصدرُ بهجتنا وأملنا في مستقبلنا لتحقيق رؤى وطننا وطموحات قادتنا"، ليتمَّ الإعلان بعدها عن إيداع مبالغ التكريم للمتفوّقين والمتفوقات والخريجين والخريجات بأكثر من 1,200,000 ريال.