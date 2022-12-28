"الغذاء والدواء" تغلق مستودعًا وتضبط أكثر من 4 ملايين مستلزم طبيّ بالدمام

وأوضحت الهيئة أنها باشرت بلاغًا بوجود مستودع يمارس نشاط تخزين المستلزمات الطبية بلا ترخيص، وعند تفتيش المنشأة اتضح وجود 4.064.200 من المستلزمات الطبية يتم تخزينها دون الحصول على ترخيص، إضافةً إلى عدم الالتزام باشتراطات التخزين المنصوص عليها من "الهيئة"؛ حيث أغلق المستودع، وأصدرت مخالفة في حقه، إضافةً إلى ضبط جميع الكميات المخزنة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.