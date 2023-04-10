محليات

4,334 مخالفة مبانٍ في جدة خلال شهر مارس

تنوعت ما بين عدم إزالة المخلفات وعدم وضع لوحة
أمانة جدة
أمانة جدة
سبق
سبق

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مارس عن رصد 4,334 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 1,831 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

جدة
أمانة جدة
التلوث البصري
تحسين المشهد الحضري

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