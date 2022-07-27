"ماكرون" يستقبل ولي العهد غدًا في قصر الإليزيه

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر الإليزيه غدًا.
وسيناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للمملكة وفرنسا.
وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس بيانًا جاء في نصه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء فقد غادر سموه ورعايته لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية).
وأضاف البيان: سيلتقي سموه خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.