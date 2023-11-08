محافظ تعز: مشروع "مسام" يقوم بدور كبير في إنقاذ أرواح الناس.. ويُمثِّل لنا حاجة ملحة

وأوضح "شمسان" أن مشروع "مسام" تمكَّن حتى الآن في تعز من تأسيس فِرق وطنية من أبناء المحافظة، سواء على المستوى الإداري، أو على مستوى فِرق النازعين. ولدينا اليوم 14 خبيرًا في نزع الألغام، تم إعدادهم وتجهزيهم، وكذلك تشكيل فريقَين أساسيَّين لهذه المهام. وهذه الفِرق تعمل حاليًا في محيط مدرسة إبراهيم عقيل، والمناطق المجاورة لجامعة تعز؛ لأنها منطقة ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة والقذائف.