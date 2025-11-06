نائب وزير "البيئة" يطلق منصتين ذكيتين لدعم الغذاء والإنتاج الزراعي

وشدد على أن أدوات المستقبل والذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة لدعم مستهدفات التحول الرقمي، ومنها إعادة التدوير التي يُتوقع أن تسهم في خلق فرص اقتصادية تُقدّر بـ400 مليار ريال. كما أشار إلى النجاحات المتحققة في قطاع المياه، ومنها توفير 50 مليون متر مكعب سنويًا في المقررات الحكومية بفضل التقنيات الحديثة.