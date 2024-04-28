غدًا "كنّة الثريا".. أعجوبة المواسم والحدّ الفاصل بين الربيع والصيف وبداية هجرة الطيور

وأضاف "كنّة الثريا" تقع ضمن 3 من منازل القمر؛ وهي: "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يومًا، فيكون المجموع هو 39 يومًا، ومع دخول موسم "الكنّة" تكون أشعة الشمس لاسعة وترتفع درجات الحرارة، ويلحظ التغير فيها بشكل متسارع، مبينًا أن دخول هذا الموسم هو مرحلة انتقالية من أجواء الربيع إلى بداية الصيف؛ حيث تكون الأجواء خلاله مرهقة نظرًا إلى الحرارة المتزايدة، علاوة على زيادة مستوى الغبار والأتربة وحركتها، واحتمالات لسقوط الأمطار"، وتبدأ هجرة الطيور في منتصف "الكنّة"، وتنتهي فترة السرايات التي ربما تشهد في فترتها الأخيرة سقوط الأمطار بشكل مفاجئ مصحوبة بالرعد والبرق وأحيانًا البرد، وهذه الأمطار لا تنفع الأعشاب الحولية التي تظهر وقت الربيع، لكنها تفيد الشجيرات المعمرة مثل العرفج والرمث والسدر، والعوسج وغيرها.