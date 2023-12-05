مليار ريال قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في "فرصة"

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة التابعة لبرنامج تسعة أعشار تجاوزت مليار ريال سعودي منذ انطلاق المنصة في عام 2017، وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث تم تعميد ما يقرب من 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في عام 2023.