المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يشارك في معرض "آيسف 2023"

يستعد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، للمغادرة إلى أمريكا، فجر يوم الجمعة المقبل؛ لتمثيل المملكة عالميًا في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023".
وينظم المعرض في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو الجاري، وسط منافسة 1800 طالب، يمثلون 70 دولة.
وتشارك المملكة في المعرض ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم؛ حيث يضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالبًا وطالبة، يشاركون بمشروعات نوعية مختلفة في مجالات واعدة.
وكان قد جرى اختيار المنتخب من بين 40 فائزًا وفائزةً بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، الذي يُعد واحدًا من 20 برنامجًا مختلفًا، تقدمها "موهبة" سنويًا للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنويًا في المملكة.
وقالت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، يمثل نخبة طلبة المملكة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة بعد رحلة طويلة من التدريب والتأهيل والمشاركة في برامج موهبة، التي تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي العالي، مؤكدة ثقتها في تحقيق الموهوبين السعوديين نتائج مشرفة في آيسف 2023.
وقد تم ترشيح أعضاء الفريق، بعد سلسلة مكثفة من التدريب على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، استغرقت عامًا كاملاً، ومرت بسبع مراحل تحكيمية؛ لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض "آيسف 2023".
يُذكر أنه تم ترشيح أعضاء الفريق السعودي العلوم والهندسة من بين 146 ألف طالب وطالبة، سجلوا في أولمبياد إبداع 2023، بمشروعات علمية تشمل 21 مجالاً علميًا؛ للتنافس واختيار الأبرز بينها، وتحكيمها عبر مراحل الأولمبياد المختلفة للانتقال إلى المعرض الختامي الذي احتضنته المنطقة الشرقية في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الماضي، وشارك فيه 160 طالبًا وطالبةً.
ويُعد معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.
ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 1800 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 70 دولة، وتُعد هذه المشاركة الـ17 على التوالي للسعودية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"؛ حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات المسابقة على 106 جوائز، منها 69 جائزة كبرى، و37 جائزة خاصة، كما قدمت مؤسسة "موهبة" جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.