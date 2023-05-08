المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يشارك في معرض "آيسف 2023"

ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 1800 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 70 دولة، وتُعد هذه المشاركة الـ17 على التوالي للسعودية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"؛ حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات المسابقة على 106 جوائز، منها 69 جائزة كبرى، و37 جائزة خاصة، كما قدمت مؤسسة "موهبة" جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.