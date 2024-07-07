220 كجم من أسلاك الذهب والفضة و1000 كجم حرير.. كسوة الكعبة الثوب الأنفس في العالم

مع بداية العام الهجري الجديد تتزيّن الكعبة المشرفة بأغلى وأثمن رداء في العالم نسج من 120 كيلوجرامًا من أسلاك الذهب و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة و1000 كجم حرير على يد 159 مواطنًا سعوديًّا مُبدعًا، بإجمالي 1589 ساعة، واستغرقت صناعته عامًا كاملًا؛ إجلالًا وتعظيمًا ومهابة لبيت الله الحرام وخدمة لضيوف الرحمن.