كي بي إم جي: التقنية المالية تغذي الاقتصاد الرقمي في السعودية

وبالنظر إلى المستقبل، نرى أنَّ المملكة العربية السعودية تستثمر الكثير في تقنيات، مثل: Web3، وmetaverse، والواقع المعزز، ويتجلى ذلك في استثمار نيوم 50 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة Web3، كما يساهم تركيز المملكة على ابتكارات الطاقة النظيفة في دفع الاستثمارات في تكنولوجيا المناخ والتمويل المستدام، حيث تم استثمار 443 مليون دولار أمريكي بين عامي 2018 و2023، كما يستعد قطاع الخدمات المصرفية الرقمية لتحقيق النمو، حيث تمَّ إصدار ثلاثة تراخيص وبنكين رقميين في مراحل تجريبية في عام 2023 بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ليتم العمل بشكل عام بعد ذلك، ومن المتوقع أن يدفع ذلك المزيد من الابتكار.