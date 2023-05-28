أمير الشرقية يرعى حفل تدشين مستشفى السلام في مدينة الخبر

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حفل تدشين مستشفى السلام في مدينة الخبر، بحضور نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح.
كما بارك أمير الشرقية، توقيع اتفاقية استئناف الأعمال بمشروع مستشفى الخبر المركزي، بسعة تصل إلى 500 سرير.
واطلع على الخدمات الطبية المقدمة والتقنيات المتقدمة التي يملكها مستشفى السلام، وعلى عرض مرئي عن المستشفى.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، ما توليه القيادة الحكيمة - حفظها الله - من دعم واهتمام بالقطاع الصحي ومواكبة التطورات في هذا المجال، مشيدًا بحرص القيادة على دعم إنشاء مستشفيات متميزة تمتلك إمكانيات كبيرة وتقدم خدمات صحية ذات جودة للمواطن والمقيم.
وقال: إن مشاركة القطاع الخاص في دعم منظومة الرعاية الصحية وتطويرها، في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة، رعاها الله، لها أثر في رفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، وهي جهود مقدرة تضاف لمستوى الخدمات الطبية المتميزة في المملكة ولله الحمد.
وأشاد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافسًا لأرفع المستويات العالمية.
وأشار إلى أن افتتاح أمير الشرقية لمستشفى السلام في الخبر يعكس حرصه واهتمامه ودعمه للمشروعات التنموية في المنطقة، ومن بينها المشروعات الصحية.
كما يعكس هذا الافتتاح الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الصحة للدور الجوهري الذي يؤمل أن تنهض به مؤسسات القطاع الصحي الخاصة في تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية في المملكة.
وأوضح "العريفي"، أن مستشفى السلام يعتبر من أحدث المستشفيات في الخبر المجهزة بمعدات عالية الجودة ونظام معلومات رقمي بالكامل، وهو مرفق طبي حديث يضم 500 سرير، ويعمل به موظفون متخصصون لتلقي الحالات الطبية البسيطة إلى المعقدة، وتوفير برامج لتعزيز الحياة الصحية.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام عبدالمحسن العثمان، كلمة بين فيها أهداف المستشفى ورسالته التي منها تم تشغيله بأعلى المعايير العالمية، وأن يكون نموذجًا يُحتذى به بين المستشفيات الخاصة في المملكة ليتوائم مع رؤية المملكة 2030م.
وقع اتفاقية استئناف الأعمال بمشروع مستشفى الخبر المركزي الدكتور إبراهيم الطريري والمهندس عبدالعزيز العفالق.
فيما رفع "الرميح" شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه المستمر واهتمامه بتطوير القطاع الصحي بالمنطقة.