أمير الشرقية يرعى حفل تدشين مستشفى السلام في مدينة الخبر

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام عبدالمحسن العثمان، كلمة بين فيها أهداف المستشفى ورسالته التي منها تم تشغيله بأعلى المعايير العالمية، وأن يكون نموذجًا يُحتذى به بين المستشفيات الخاصة في المملكة ليتوائم مع رؤية المملكة 2030م.