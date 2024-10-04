تحتوي على 40 مليار نجم.. مجرة المثلث الحلزونية تظهر في سماء أبوظبي

قام مرصد الختم الفلكي بتصوير مجرة المثلث (M33) من صحراء أبوظبي، وهي مجرة حلزونية تقع في مجموعة "المثلث"، وتبعد عنا 2.7 مليون سنة ضوئية، وهي ثاني أقرب مجرة متكاملة للأرض.