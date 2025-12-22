"المركزي السعودي" يخفض رسوم الخدمات البنكية للأفراد: تمويل وبطاقات وحوالات برسوم أقل خلال 60 يومًا

أقرّ البنك المركزي السعودي تعديلات جديدة على الرسوم البنكية لخدمات الأفراد، شملت خفض الحد الأقصى لعدد من الرسوم الإدارية ورسوم البطاقات والحوالات، ضمن تحديث دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها.
وشملت التعديلات خفض الرسوم الإدارية لمنح منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والإيجار التمويلي للمركبات، حيث تم تقليص الحد الأقصى من 1% وبسقف 5 آلاف ريال إلى 0.5% وبحد أقصى 2,500 ريال أو ما يعادل أجر يومي عمل.
وفيما يخص بطاقات “مدى”، خُفّضت رسوم إعادة الإصدار في حال الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري من 30 ريالًا إلى 10 ريالات، مع تحديد رسوم إصدار بطاقة إضافية بنسبة 2% من مبلغ العملية، كما جرى خفض رسوم السحب النقدي ا…