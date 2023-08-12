في يومهم العالمي.. شباب المملكة "رهان السعودية نحو مستقبل مشبع بالفرص"

يحتفل العالم، اليوم، باليوم العالمي للشباب هذا العام 2023 الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام.
وحققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تمكين الشباب في المجالات كافة؛ حيث تتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، وتصل نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين.
وتراهن المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 على شبابها، فقد أطلقت كثيراً من البرامج والمشاريع والمبادرات؛ لدعمهم، وتأهيلهم، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد، وجعلت تمكينهم وتوفير الفرص لهم إحدى أهم أولوياتها؛ لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتمدت الأمم المتحدة في عام 1999 يوم 12 أغسطس يومًا عالميًّا للشباب؛ للاحتفاء بدور الشباب بوصفهم شركاء أساسيين في المجتمع العالمي، وفي التغيير، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى التحديات والمشكلات التي تواجههم.