في يومهم العالمي.. شباب المملكة "رهان السعودية نحو مستقبل مشبع بالفرص"

وحققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تمكين الشباب في المجالات كافة؛ حيث تتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، وتصل نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين.