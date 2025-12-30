النهدي ينتزع بيرق "شوط الوضح".. ولجان التحكيم تستعد للفحول المنتجة

أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، اليوم الثلاثاء، نتائج شوط "بيرق الموحد" بلون الوضح، حيث حصد عبدالله النهدي المركز الأول والبيرق بمنقيته "النايلات"، فيما جاء فيصل الذيابي في المركز الثاني بمنقيته "معجزات الوضح"، وحل ناصر الشهري ثالثًا بـ"الناصريات"، يليه فالح المسعري رابعًا بـ"عليانات نجد"، ثم فراج بن محمد بن دهيمان خامسًا بمنقيته "وضح المملكة".