النهدي ينتزع بيرق "شوط الوضح".. ولجان التحكيم تستعد للفحول المنتجة

أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، اليوم الثلاثاء، نتائج شوط "بيرق الموحد" بلون الوضح، حيث حصد عبدالله النهدي المركز الأول والبيرق بمنقيته "النايلات"، فيما جاء فيصل الذيابي في المركز الثاني بمنقيته "معجزات الوضح"، وحل ناصر الشهري ثالثًا بـ"الناصريات"، يليه فالح المسعري رابعًا بـ"عليانات نجد"، ثم فراج بن محمد بن دهيمان خامسًا بمنقيته "وضح المملكة".
وتتواصل فعاليات المهرجان، حيث تستعرض لجان التحكيم يوم غد الأربعاء الفحول المنتجة بلوني المجاهيم والشعل، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل في هذين اللونين، بعد أن أنهت فحول الصفر والحمر فحصها اليوم الثلاثاء تمهيدًا لمشاركتها أمام اللجان يوم الخميس.
من جهته، عبّر فراج بن دهيمان عن فخره بالفوز في مهرجان "الموحد" – طيب الله ثراه – مؤكدًا استمرار مشاركته منذ انطلاق المهرجان قبل 25 عامًا، تعبيرًا عن الاعتزاز بمؤسس الوطن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وحد المملكة تحت راية التوحيد.
وقال بن دهيمان: "المهرجان يحمل اسمًا عظيمًا يفتخر كل مشارك أن يسجل فيه اسمه، وندعو لمؤسس هذا الوطن بالرحمة، ونشيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم".
وقدم شكره لسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، على دعمه الكبير للنادي وملاك الإبل، وحرصه على تكريمهم سنويًا، مشيدًا بنجاحات النسخة الحالية من المهرجان، وبالجهود التنظيمية التي يقودها الشيخ فهد بن حثلين وسط حضور جماهيري لافت.