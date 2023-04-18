بالتعاون مع "تبرع".. تدشين مشروع زكاة الفطر الموحد في تبوك

دشن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك، اليوم، المشروع الوطني لزكاة الفطر الموحد بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".
جاء ذلك تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك.
وأعرب رئيس مجلس الجمعيات ممدوح بن شلال العنزي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته واهتمامه بالعمل الخيري والتطوعي، والذي يؤكد حرصه لجميع الأعمال التي يقدمها مجلس الجمعيات الأهلية.
وقال: هذه الحملة المباركة في هذا الشهر الكريم دعوة لمساعدة أهلنا في إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد لها وإيصالها لمستحقيها ومدى تيسير وتسهيل أعمال تنظيم دفع الزكاة بالطرق الموثوقة.
ودعا الراغبين للمساهمة في هذه الحملة الدخول عبر الرابط