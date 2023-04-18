بالتعاون مع "تبرع".. تدشين مشروع زكاة الفطر الموحد في تبوك

وقال: هذه الحملة المباركة في هذا الشهر الكريم دعوة لمساعدة أهلنا في إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد لها وإيصالها لمستحقيها ومدى تيسير وتسهيل أعمال تنظيم دفع الزكاة بالطرق الموثوقة.