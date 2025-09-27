النادي السعودي في بيرث يحتفل باليوم الوطني الـ95 بفعاليات مميزة في هايد بارك

وبدأ البرنامج الرسمي عند الرابعة والنصف بترديد السلام الملكي السعودي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس النادي السعودي في بيرث مساعد السلطان، الذي رفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا قيم الوحدة والانتماء، ومشيرًا إلى الدعم المستمر من سفارة المملكة والملحقية الثقافية لأبناء الوطن في الخارج.