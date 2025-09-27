النادي السعودي في بيرث يحتفل باليوم الوطني الـ95 بفعاليات مميزة في هايد بارك

شهدت مدينة بيرث الأسترالية احتفالًا مميزًا باليوم الوطني السعودي الـ95، نظمه النادي السعودي في هايد بارك، وسط حضور تجاوز 400 مشارك من الطلاب السعوديين والعرب وأبناء الجاليات المختلفة، إلى جانب ممثلين عن جامعات ولاية غرب أستراليا، وممثل مكتب شركة أرامكو في أستراليا منصور العساف، وبرعاية ودعم من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.
انطلقت الفعاليات عند الثانية ظهرًا بجولة في المعرض الثقافي السعودي، الذي استعرض جوانب من التراث والإنجازات الوطنية، وتضمن مسابقة لأفضل طبق شعبي وضيافة تقليدية من القهوة والشاي والمنتجات السعودية.
وبدأ البرنامج الرسمي عند الرابعة والنصف بترديد السلام الملكي السعودي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس النادي السعودي في بيرث مساعد السلطان، الذي رفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا قيم الوحدة والانتماء، ومشيرًا إلى الدعم المستمر من سفارة المملكة والملحقية الثقافية لأبناء الوطن في الخارج.
وشهد الحفل قصيدة وطنية وأوبريت للأطفال، إضافة إلى مسابقة تفاعلية أضفت أجواء من الحماس، تلاها أداء العرضة السعودية بالزي التقليدي، فيما شاركت متاجر سعودية بتقديم منتجات متنوعة.
واختتمت الاحتفالية بالتقاط صورة جماعية للمشاركين في أجواء جسدت الفخر بالوطن، ورسخت الروابط الاجتماعية والثقافية بين المبتعثين والجاليات، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات التعليمية في أستراليا.