مليون ريال لشوط أمير الفروسية ضمن الحفل الـ81 على ميدان المؤسّس بالجنادرية.. السبت

وصرّح الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بأن الأمير خالد بن عبدالله معروف في أرجاء عالم السباقات كافة، كأحد العظماء الذين أسهموا في ترقية سلالة الخيل المهجّنة في السباقات، وإرثه الذي استغرق بناؤه 40 عامًا سيبقى لأكثر من 40 عامًا في المستقبل.