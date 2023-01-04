مليون ريال لشوط أمير الفروسية ضمن الحفل الـ81 على ميدان المؤسّس بالجنادرية.. السبت

يقيم نادي سباقات الخيل مساء السبت المقبل النسخة الثانية من كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مالك ومؤسس مزرعة "جودمنت" أبرز المؤسسات العالمية في تربية وإنتاج الخيل، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، على مسافة 2100 متر.
تقام هذه النسخة بمشاركة تنافسية بين نخبة الجياد والأفراس المحلية والمستوردة، من عمر 4 سنوات فأكثر، على أولى الجوائز الكبرى للأشواط العشبية، المقدرة بمليون ريال، ضمن الحفل الـ81 للموسم الحالي.
وأطلق النادي النسخة الأولى من الكأس في يناير 2022م؛ عقب وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن؛ تقديرًا لمسيرته المميزة، كأحد أبرز ملّاك ومنتجي الخيل العالميين في العقود الأربعة الماضية؛ ولمنجزاته في مضامير الخيل العالمية.
وصرّح الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بأن الأمير خالد بن عبدالله معروف في أرجاء عالم السباقات كافة، كأحد العظماء الذين أسهموا في ترقية سلالة الخيل المهجّنة في السباقات، وإرثه الذي استغرق بناؤه 40 عامًا سيبقى لأكثر من 40 عامًا في المستقبل.
وقال: الخيل التي أنتجها، والمآثر التي حققها في ميادين السباقات، ستظل خالدة إلى الأبد في كتب التاريخ وذكرياتنا.
وأضاف: كأس الأمير خالد بن عبدالله، الذي دخل الآن عامه الثاني، هو أسلوب نسعى من خلاله لتكريم صاحب ذهن مستنير في عالم السباقات، وشخصية رياضية عالمية محبوبة يحقّ للمملكة العربية السعودية أن تفخر بها.
وأردف: من خلال يوم سباقه السنوي، نهدف إلى تنوير روّاد السباقات بالأثر العالمي للأمير خالد، مع مواصلة إثراء جودة وتنوع المنافسين الدوليين في السباق الذي يحمل اسمه.
وتُوّج بالنسخة الأولى من الكأس، الحصان "ستار أوف ونز" لرفاعي صنت الغريبان، برفقة خيّاله "كاميلو أوسبينا"، وبتدريبات فواز الغريبان في زمنٍ قدره 2:09.79 دقيقة.