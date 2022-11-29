بسلالات خيل "كأنها ظبي الفلا بجفالها".. انطلاق أولى فعاليات مهرجان "جوادي" بموسم الرياض 2022

ويحتوي المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 3 ديسمبر المقبل على عددٍ من المسابقات التي تصل جوائزها إلى مليون ريال سعودي، ومن أبرزها، بطولة كأس المربين السعوديين الأولى، وبطولة كأس أبطال الإنتاج السعودي، بتنظيم منظمة الجواد العربي، وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.