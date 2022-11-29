بسلالات خيل "كأنها ظبي الفلا بجفالها".. انطلاق أولى فعاليات مهرجان "جوادي" بموسم الرياض 2022
انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان الرياض للجواد العربي الأصيل "جوادي" بحضور كبير من الملاك والهواة والمهتمين بالجياد العربية الأصيلة، في مركز الدهامي للفروسية في محافظة الدرعية بمشاركة 347 من سلالات خيول الجزيرة العربية.
ويحتوي المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 3 ديسمبر المقبل على عددٍ من المسابقات التي تصل جوائزها إلى مليون ريال سعودي، ومن أبرزها، بطولة كأس المربين السعوديين الأولى، وبطولة كأس أبطال الإنتاج السعودي، بتنظيم منظمة الجواد العربي، وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وتتميز الخيول العربية في المهرجان بصفات تتفرد بها عن غيرها من الجياد، حيث تصنف من أقدم أنواع الخيول في العالم، ويعود تاريخها لآلاف السنين، إضافة إلى قدرتها على تحمل مختلف الظروف المناخية بجميع أنحاء العالم.
وتتفرد خيول مهرجان "جوادي" بأعناقها الطويلة، وعيونها الواسعة، والشديدة السواد، إضافة إلى تفردها بالذيول المميزة بالالتفاف والتموج.
ويضم مهرجان "جوادي" ورش عمل مخصصة لتثقيف الزوار بطرق تربية الخيل وتغذيتها، بالإضافة إلى طرق اختيار الجواد المناسب، كما يحتوي على مجموعة ندوات تتناول موضوعات متنوعة عن الجواد العربي، فضلاً عن توفيره منطقة مخصصة للأطفال تتيح لهم خوض تجربة ركوب الخيل، وطرق العناية بها وإطعامها.
ويجمع المهرجان الذي تقيمه منظمة الجواد العربي تحت مظلة موسم الرياض حتى 3 ديسمبر المقبل، بين المتعة والأصالة، حيث يحتوي على فعاليات ترفيهية، وتراثية، وفروسية، وثقافية، وفعاليات أخرى استعراضية، لمحبي الخيل العربية الأصيلة.
وتتخلل المهرجان فعاليات ترفيهية، وتراثية كعروض الطبخ التراثي الحي، والحِرف التراثية، والعروض الفولكلورية، والموسيقي الحية، ومناطق المطاعم، والمقاهي، والتسوق، التي تضفي على المكان جوًا أكثر دفئًا ومتعة.
وتُقام ضمن المهرجان فعاليات تُعنى بخلق بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة، والتشديد على التعريف بالجواد العربي الأصيل، وتثقيف الزوار عنه كاستعراض الجياد العربية الأصيلة، والهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل، وهو المكان المخصص الذي يحتفي بالفرسان بطابع تراثي مميز.
ويستقبل المهرجان زواره من الثالثة مساء إلى الثانية عشرة منتصف الليل، ويستمر حتى 3 ديسمبر، ويمكن الحجز عبر الرابط .