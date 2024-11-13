"مسرح النور" في حي حراء الثقافي بمكة يستقطب الزوار لأجواء المرح

يتوافد الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة حي حراء الثقافي بمكة المكرمة؛ للاطلاع على معالمه الثقافية والتراثية والفعاليات الترفيهية، من خلال رحلة إثرائية قيّمة تأخذهم بين العديد من التجارب المتنوعة بطريقة ممتعة ووسائل تقنية حديثة، وذلك ضمن "فعاليات إجازة الخريف" التي تُقام تزامنًا مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وتستمر إلى يوم السبت المقبل.
وتحظى فعالية "مسرح النور" باستحسان الزوار وتفاعلهم، وأضفت عليهم نوعًا من المرح، عبر تقديمها المسابقات الثقافية والأسئلة التفاعلية والجوائز.
يُذكر أن "فعاليات إجازة الخريف" تقدم للزوار مجموعة متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتسهم في إثراء تجربة الزائر وتحقيق جودة الحياة؛ منها: فعاليات مهارات الفروسية، والقافلة والمسيرة ومعرض الوحي، وميدان التحدي ومنطقة ألعاب للأطفال.