"مسرح النور" في حي حراء الثقافي بمكة يستقطب الزوار لأجواء المرح

يتوافد الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة حي حراء الثقافي بمكة المكرمة؛ للاطلاع على معالمه الثقافية والتراثية والفعاليات الترفيهية، من خلال رحلة إثرائية قيّمة تأخذهم بين العديد من التجارب المتنوعة بطريقة ممتعة ووسائل تقنية حديثة، وذلك ضمن "فعاليات إجازة الخريف" التي تُقام تزامنًا مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وتستمر إلى يوم السبت المقبل.