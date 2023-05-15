"العثيم للاستثمار" تشارك في رعاية منتدى المشاريع المستقبلية وتستعرض أبرز مشاريعها الاستثمارية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن مشاركتها في رعاية منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الخامسة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين بفندق فورسيزونز في الرياض خلال الفتـرة من 22 - 23 مايو 2023، وذلك تأكيدًا على حرص الشركة ودعمها لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة، وتعزيزًا لمسيرة التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما تمثل دعمًا للجهود التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة وطنية تفاعلية تجمع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار أن رعاية الشركة لمنتدى المشاريع المستقبلية يأتي من واقع أهمية تنظيم مثل هذه المنتديات، ولإسهامها المتوقع في دعم ملاك المشاريع من خلال زيادة عدد المقاولين المؤهلين للمنافسة في ظل ما تشهده المملكة من تطور متسارع وازدهار في عدد وحجم المشاريع تحت التنفيذ أو المخطط تنفيذها مستقبلًا.
ونوّه الرئيس التنفيذي إلى رؤية شركة العثيم للاستثمار واستراتيجيتها التوسعية؛ بإضافة منظومة من المشاريع الاستثمارية الجديدة في عدد من مدن المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مشاريع نموذجية متكاملة؛ منها مشروع "كنوز" بالعاصمة السعودية الرياض أضخم مشاريع الشركة باستثمارات تبلغ أكثر من 7 مليارات ريال، ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام والذي تبلغ استثماراته 1.5 مليار ريال، والفوز بمناقصة مشروع الخبر "واجهة الخبر البحرية" إحدى ثمرات التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وإكمال الاستحواذ على العثيم مول الربوة بالكامل بالاستحواذ على حصة الإيجار الجزئي، إضافة إلى الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة؛ منها: الرياض، والمدينة المنورة والقريات، وأبها، والجبيل، والخرج، والطائف، والمذنب وذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات وغيرها)، فضلًا عن توفير أكثر من 30 ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات وغيرها.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك حاليًا 12 مجمعًا تجاريًا في كل من الرياض (الربوة - خريص) - الدمام - الأحساء - حفر الباطن - الخفجي- بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر.