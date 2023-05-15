"العثيم للاستثمار" تشارك في رعاية منتدى المشاريع المستقبلية وتستعرض أبرز مشاريعها الاستثمارية

ونوّه الرئيس التنفيذي إلى رؤية شركة العثيم للاستثمار واستراتيجيتها التوسعية؛ بإضافة منظومة من المشاريع الاستثمارية الجديدة في عدد من مدن المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مشاريع نموذجية متكاملة؛ منها مشروع "كنوز" بالعاصمة السعودية الرياض أضخم مشاريع الشركة باستثمارات تبلغ أكثر من 7 مليارات ريال، ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام والذي تبلغ استثماراته 1.5 مليار ريال، والفوز بمناقصة مشروع الخبر "واجهة الخبر البحرية" إحدى ثمرات التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وإكمال الاستحواذ على العثيم مول الربوة بالكامل بالاستحواذ على حصة الإيجار الجزئي، إضافة إلى الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة؛ منها: الرياض، والمدينة المنورة والقريات، وأبها، والجبيل، والخرج، والطائف، والمذنب وذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات وغيرها)، فضلًا عن توفير أكثر من 30 ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات وغيرها.