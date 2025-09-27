جبل الرماة بالمدينة المنورة.. معلم إسلامي خالد يوثق أحداث معركة أحد ويرتبط بالسيرة النبوية

في خطوة لتسليط الضوء على المعالم الإسلامية الخالدة، أبرزت وزارة الحج والعمرة جبل الرماة في المدينة المنورة، بوصفه أحد الشواهد التاريخية المهمة المرتبطة بالسيرة النبوية.



ويقع الجبل في الجهة الشمالية من المدينة المنورة، على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات من المسجد النبوي الشريف، ويُعتبر من المعالم البارزة المرتبطة مباشرةً بأحداث غزوة أحد.



ويُصنَّف جبل الرماة ضمن أهم المواقع التاريخية في المدينة المنورة، إذ يذكّر بما شهده المكان من مواقف خالدة، حين تمركز عليه الصحابة الكرام في واحدة من أبرز المعارك الإسلامية.



وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الجبل يُعد من الآثار ذات الارتباط المباشر بالسيرة النبوية، مشيرة إلى أهميته كوجهة يقصدها الزوار والحجاج للتأمل في أحداث التاريخ الإسلامي التي ارتبطت به.