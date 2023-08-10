توقيع شراكة استراتيجية بين "التعاونية" و"البنك الأهلي السعودي"

يذكر أن التعاونية تواكب من خلال توقيع هذا النوع من الاتفاقيات التطورات المؤثرة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، سعياً منها إلى المحافظة على رؤيتها لتكون أكبر شركة تأمين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترتكز في الوصول إلى ذلك على أربعة وعود أساسية، وهي: شغوفون بموظفينا، عملاؤنا مركز اهتمامنا، التميز التشغيلي، وتحقيق النتائج الاستثنائية.