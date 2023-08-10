توقيع شراكة استراتيجية بين "التعاونية" و"البنك الأهلي السعودي"

وقَّعت شركة التعاونية للتأمين شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي؛ تهدف إلى توزيع منتجات التأمين وتطوير حلول مبتكرة تساعد على تعزيز الحماية المالية فضلاً عن توفير الخدمات التأمينية والمصرفية لدى عملاء البنك.
الاتفاقية التي تم توقيعها في المركز الرئيسي للتعاونية بالرياض اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 توفر منتجات رقمية تأمينية ومصرفية ذات قيمة مضافة تستهدف جميع قطاعات العملاء من الأفراد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات. علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية ستضفي قيمة فعلية على مسارات عمل الجهتين، وتعزز مفهوم القيمة المشتركة.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة التعاونية ، الدكتور عثمان القصبي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي الذي يعد أحد أكبر الكيانات المصرفية في المملكة، حيث تتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية التعاونية 2025، التي تعكس اهتمامنا بالعملاء من خلال توفير حلول مبتكرة وإنشاء شراكات استراتيجية تساهم في تحسين تجربة العميل.
وأشار القصبي في سياق حديثه إلى أهمية الرقمنة في كافة المنتجات التأمينية والمصرفية، وهو ما يتواءم مع عمل "البنك الأهلي السعودي" الذي يقدم العديد من المنتجات الرقمية، التي تلبي توقعات الجيل الجديد من عملاء التأمين والبنوك.
يذكر أن التعاونية تواكب من خلال توقيع هذا النوع من الاتفاقيات التطورات المؤثرة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، سعياً منها إلى المحافظة على رؤيتها لتكون أكبر شركة تأمين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترتكز في الوصول إلى ذلك على أربعة وعود أساسية، وهي: شغوفون بموظفينا، عملاؤنا مركز اهتمامنا، التميز التشغيلي، وتحقيق النتائج الاستثنائية.