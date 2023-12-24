"المنيع": أطالب ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الـ3 عصرًا.. بشرط

طالب عضو مجلس منطقة الرياض، الدكتور عثمان المنيع، بشدة ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الساعة الثالثة عصرًا، شريطة أن تكون المدرسة مهيَّأة بالكامل لمثل هذه الأمور.
واستعرض لبرنامج الراصد مع الإعلامي عبدالله الغنمي تجربته في تطبيق اليوم الدراسي الكامل في المدارس التي أشرف عليها في العليا المتوسطة والثانوية.
وأوضح "المنيع" أنه يجب لنجاح تطبيق دوام اليوم الدراسي الكامل أن تكون البيئة المدرسية مهيَّأة لذلك بوجود وجبة غذائية للطلاب؛ وذلك لزيادة حصيلة الطلاب العلمية والتربوية، وحفظهم من السلوكيات الخاطئة والسلبية؛ إذ يعود الطالب بعد دوام اليوم الدراسي الكامل إلى منزله مرهقًا ومتعبًا؛ وبالتالي يفضل النوم مبكرًا.