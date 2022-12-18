أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فهد بن تركي بن عبدالله

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ والأمير تركي الفيصل والأمير فهد بن عبدالله بن محمد والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.