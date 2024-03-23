"هدايات قرآنية 13".. "الصحبة وعلو الهمّة" بناءٌ للذات وتهذيبٌ للأخلاق

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري" بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ". ثم علّق قائلًا: جاء هذا المثل في سورة الحجرات، والتي ركّزت على أخلاق المؤمن وأدبه مع غيره، ومن ذلك الأدب مع المؤمن الغائب بعدم غيبته "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ"؛ لأنّ أخلاق المؤمن عالية، وذوقه في التعامل رفيع، فيتعالى عن سفاسف الأخلاق الرديئة، فقد ضرب الله هذا المثل محذرًا من الغيبة، فكما أنك أيها المؤمن تأنف من أكل لحم أخيك حيًّا! فكذلك هي الحال في غيبته! ولخّص "الضيف" حديثه: الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، وهي من كبائر الذنوب.